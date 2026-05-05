Inhabilitan 10 años a René Gavira y le ordenan pagar 261 mdp

René Gavira Segreste, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), fue inhabilitado a 10 años para ejercer cargos en el servicio público y deberá pagar 261 millones de pesos de indemnización por compras injustificadas.

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), sancionó en el mismo expediente a Oliverio Pérez Santoyo, ex gerente de Operaciones, y a Miguel Carrillo Villarreal, ex director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, del organismo.

La resolución, emitida el pasado 10 de abril, concluyó que Gavira Segreste y sus dos coacusados, autorizaron en marzo, abril, julio y agosto de 2019, compras emergentes injustificadas de maíz y frijol.

“Causando con su actuar y en ejercicio de los cargos conferidos un perjuicio al patrimonio de Seguridad Alimentaria Mexicana por la cantidad total de 261 millones 211 mil 579.69 pesos, toda vez que validándose de las atribuciones que tenían conferidas cada uno de los arriba señalados, realizando actos arbitrarios generando un perjuicio al servicio público...”, se establece en la sentencia.

La Sala del TFJA resolvió que los tres involucrados deberán cubrir el monto de la indemnización de manera solidaria, y los tres quedan inhabilitados para ocupar cargos públicos por una década.

”...asignaron autorizar la formalización de instrumentos jurídicos con los que se designaron recursos públicos en contraposición a la normatividad aplicable, sin que exista la justificación comprobable del supuesto bajo el cual se adquirieron los bienes”, se detalló en la resolución de 178 cuartillas.

Por estos hechos, el ex director de Segalmex, Ignacio Ovalle, no enfrenta ningún proceso, pese a que los sancionados, en su defensa, indicaron que los pagos extraordinarios fueron autorizados por su superior.

Para la Sala Auxiliar del TFJA, los exfuncionarios cometieron una falta grave de abuso de funciones, que está prevista en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Gavira Segreste, actualmente se encuentra privado de la libertad en el Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, y enfrenta diversos procesos penales relacionados con irregularidades en Segalmex, en las que tampoco está involucrado Ovalle.