Golpe al narcotráfico: aseguran 761 kilos de mariguana en Saltillo

Un cargamento de más de 700 kilos de mariguana, embalado en mil 523 paquetes, en 43 cajas de cartón, transportados en un camión de carga, fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante un operativo carretero realizado en la Carretera Federal 54 Saltillo-Zacatecas, en el estado de Coahuila.

El Gabinete de Seguridad informó que, en el marco de las acciones para reforzar la seguridad en carreteras del país y combatir el tráfico de drogas, se detuvo el transporte de carga a la altura del kilómetro 310+410, en el ejido Las Colinas, municipio de Saltillo.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, el personal militar ubicó un vehículo que coincidía con datos de una ficha de búsqueda, por lo que le dieron seguimiento hasta interceptarlo, para marcar el alto al conductor.

Durante una revisión de seguridad, en el interior de la caja del tractocamión se encontraron las 43 cajas de cartón que contenían los mil 523 paquetes confeccionados con plástico, en cuyo interior había mariguana con un peso aproximado de 761 kilos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al operador también se le decomisaron dosis de metanfetamina, cuatro pipas de vidrio, un encendedor tipo soplete, un teléfono celular y el vehículo utilizado para el traslado.

Al presunto responsable se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación.