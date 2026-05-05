Confirman primer caso de gusano barrenador en CDMX; se detectó en un perro dóberman

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso activo de miasis por Gusano Barrenador del Ganado en la Ciudad de México.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que se trata de un perro dóberman, de 12 años de edad, con gusanera en la base de la oreja izquierda, herida causada por una pelea entre congéneres.

Explicó que el caso se reportó el pasado 26 de abril, a través de las líneas de emergencia, por lo que el perro fue ingresado a una clínica veterinaria, ubicada en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.

Detalló que el médico veterinario zootecnista que lo atendió, realizó el aviso para confirmar la presencia del Gusano Barrenador del Ganado.

Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera una incursión, es decir, un caso aislado", manifestó.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que el caso sigue en periodo activo; "sin embargo, se encuentra bajo supervisión, control y atención del Senasica".

Debido a la detección del primer caso, se implementó una estrategia de contención en la zona y se realizó la aplicación de medidas contra epidémicas:

- Se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa.

- Ejecución de investigación retrospectiva y prospectiva.

- Desinfestación de la vivienda en la que habitaba el canino.

- Conformación de brigadas para rastreo epidemiológico en las alcaldías aledañas.

- Acciones de rastreo a través de encuestas epidemiológicas, casa por casa.

- Fortalecimiento de las acciones de difusión en territorio, redes sociales y medios de comunicación, en la población en general, para promover el reporte oportuno de casos y prevención", enlistó.

La dependencia agregó que el Gobierno de México, a través del Senasica, mantiene vigilancia permanente en la zona y cuenta con protocolos de respuesta inmediata, personal especializado y coordinación interinstitucional para atender oportunamente los casos de Gusano Barrenador del Ganado, en el marco de la estrategia nacional para la prevención y erradicación de la plaga.

jcp