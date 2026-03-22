De película: comando roba "madrina" de autos clásicos Ford Modelo A; autoridades la recuperan 

Una colección de automóviles clásicos Ford Modelo A, con alto valor histórico y sentimental para coleccionistas particulares, fue recuperada intacta tras un asalto armado registrado en la autopista Veracruz-Puebla, en uno de los tramos con mayor incidencia de robo a transporte de carga en la región centro del país.

Interceptan “madrina” en tramo de Amozoc

El robo ocurrió el viernes 20 de marzo de 2026, cuando un comando interceptó una unidad tipo “madrina”, un camión Freightliner M2 blanco identificado con el número económico 50, mientras circulaba por el tramo de Amozoc, Puebla.

Los delincuentes obligaron al operador a detener la marcha y lo despojaron del vehículo, que transportaba varios autos clásicos conocidos entre aficionados como “carcachitas”, correspondientes a modelos de los años 1928, 1929, 1930 y 1931.

Los vehículos regresaban del 7° Encuentro Nacional Ford Modelo A, realizado en Cancún, Quintana Roo, y tenían como destino final domicilios particulares en los estados de Puebla y Morelos.

Fotos y alertas en redes ayudaron a ubicar la unidad

Tras el asalto, imágenes de los automóviles y del camión comenzaron a difundirse en grupos digitales de transportistas y entusiastas de autos antiguos, lo que permitió generar alertas tempranas sobre posibles rutas de escape.

Algunos reportes ciudadanos señalaron que la unidad habría sido vista en dirección a Córdoba, Veracruz, antes de perderse el rastro. También se confirmó que el operador había sido bajado de la unidad por los asaltantes.

Operativo conjunto permitió recuperar la carga

La denuncia inmediata derivó en un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y corporaciones estatales.

Horas después del robo, el conductor fue localizado abandonado en el municipio de Acatzingo, Puebla. Autoridades reportaron que presentaba crisis nerviosa, pero no tenía lesiones de gravedad.

Hallazgo en Tecamachalco, dentro del “Triángulo Rojo”

La mañana del sábado 21 de marzo, mediante rastreo satelital y reportes ciudadanos que detectaron movimientos sospechosos en caminos secundarios, la unidad fue localizada abandonada en un predio cercano a una tienda de conveniencia en Tecamachalco, dentro de la zona conocida como el “Triángulo Rojo”.

Al inspeccionar el remolque, los agentes confirmaron que todos los vehículos clásicos estaban completos y sin daños visibles.

Fuentes de seguridad señalaron que los delincuentes habrían decidido abandonar el cargamento al percatarse de que se trataba de piezas únicas, difíciles de comercializar o desmantelar sin levantar sospechas.

Sin detenidos; investigación continúa

Hasta ahora no hay personas detenidas, ya que los responsables lograron huir antes del arribo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene abierta la investigación para identificar a la banda que operó el asalto en el corredor Amozoc-Esperanza, considerado uno de los más vulnerables para el transporte especializado.

El caso concluyó con saldo favorable para los propietarios: la colección fue recuperada íntegra y el operador se encuentra fuera de peligro, aunque el episodio vuelve a evidenciar los riesgos que enfrenta el traslado de carga de alto valor en rutas con presencia de grupos delictivos.

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