Roban a mujer durante acto de Hugo Aguilar; ministro le entrega mil pesos de apoyo

En pleno evento público del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, que convocó a abogados y ciudadanos de la región de la Cuenca del Papaloapan, una mujer adulta mayor fue víctima del robo de su cartera con 5 mil 500 pesos.

En un video compartido en redes sociales, la ejidataria Sonia Rodríguez de la Rosa denunció, llorando, el robo de su cartera con dinero en efectivo, credenciales del INE e INAPAM, además de su identificación como ejidataria de la caña.

“¡Con Dios, lo van a pagar! ¡Con Dios, lo van a pagar! No se vale, se llevaron mis cosas”, reclamó desesperada la cuenqueña, quien llegó a la cita convocada por la SCJN, autoridades municipales y representantes ejidales en el poblado de Camelia Roja, en jurisdicción de San Juan Bautista Tuxtepec.

La afectada dijo que el atraco ocurrió mientras ella atendía la exposición del ministro y los abogados en torno al cumplimiento de la sentencia de amparo que ordena la recuperación y descontaminación del río Santo Domingo, mientras su bolso permanecía en una silla contigua.

Excélsior

“¡Fue en este evento! ¡Aquí fue!”, aseguró en varias ocasiones.

Al escuchar llorar y reclamar a la ciudadana, Aguilar Ortiz entregó a Sonia mil pesos como apoyo y continuó su recorrido mientras se refrescaba con una bebida típica. La dejó a su suerte. Esto provocó cientos de comentarios en contra del ministro oaxaqueño.

El ministro presidente llegó a la localidad rural, famosa por sus atractivos naturales junto al río Santo Domingo, venero de los pueblos chinantecos, mazatecos, nahuas y comunidades afromexicanas, afectado por la contaminación. Al lugar llegaron abogadas, abogados y pobladores de Tuxtepec, así como vecinos de Tierra Blanca, Veracruz.