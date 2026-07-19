Roberto Velasco saluda a Marco Rubio durante la final de la Copa Mundial

Durante la final de la Copa Mundial entre España y Argentina, celebrada en el estadio de Nueva Jersey, el canciller mexicano, Roberto Velasco, saludó a su homólogo de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, con quien dialogó brevemente.

El secretario mexicano compartió una fotografía del encuentro en el palco de honor.

“Un gusto saludar al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026. Lo felicité por la gran labor de su país en la organización de la final en Nueva Jersey”.

El canciller aseguró que la buena organización de este evento deportivo mundial en Norteamérica fue resultado del trabajo conjunto y de la buena disposición de las naciones involucradas.

“Después de 39 días de este histórico evento, el mundo fue testigo del primer torneo organizado por tres países y de todo lo que México, Estados Unidos y Canadá podemos lograr cuando trabajamos juntos”.

En tanto, el embajador Ronald Johnson resaltó la alianza entre Estados Unidos, México y Canadá, que mostró su fortaleza en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Felicidades a España por ganar la Copa Mundial de la FIFA. La presencia del presidente Donald Trump de Estados Unidos y de la presidenta Claudia Sheinbaum de México en la final reflejó la alianza sin precedentes que han construido.

“Junto con Canadá, nuestros tres países organizaron el evento deportivo más grande, más seguro y más memorable de la historia, reuniendo los sueños y el talento de nuestras naciones”.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, informó un saldo blanco, con cero incidentes durante los 38 días del Mundial de futbol, lo que equivalió a organizar 78 Super Bowls.

“Entregamos la Copa Mundial más segura y protegida de la historia”, sostuvo.

El funcionario explicó que en los últimos 16 meses un grupo de trabajo creado por la Casa Blanca coordinó los esfuerzos de seguridad de todas las agencias del Estado. En el caso del FBI participaron 5 mil agentes en 16 ciudades anfitrionas.

Agregó que el FBI estableció un Centro de Operaciones Conjuntas, un Centro de Coordinación Policial Internacional y un Centro de Coordinación de Inteligencia para recopilar y compartir información de inteligencia en tiempo real.

“Establecimos la primera escuela de contrarresto de drones no tripulados (UAS) de la historia, capacitando a miembros de las fuerzas del orden de todo el país para la Copa Mundial. Incautamos más de 700 drones cerca del espacio aéreo de la FIFA”.

Acompañando a la presidenta mexicana durante la final de futbol también estuvo presente el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri Montaño.