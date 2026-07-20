​Empresa de Ernesto Ruffo incurrió en delitos con combustibles: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la empresa Ingemar, vinculada con el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, incurrió en delitos relacionados con hidrocarburos al reportar cantidades diferentes a las importadas o notificar un producto cuando, en realidad, se trataba de otro.

Con las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), este fin de semana una Jueza Federal vinculó a proceso a Ruffo Appel, quien fue internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), número 1, Altiplano, en el Estado de México.

En este caso, cuatro coacusados también fueron internados en ese penal federal de máxima seguridad, a otros dos se les decretó la prisión domiciliaria y a una mujer se le internó en el Cereso Nezahualcóyotl Sur, también en la entidad mexiquense.

“Es un fraude al fisco, son los dos mecanismos de lo que se ha dado en llamar huachicol fiscal; y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible u otro producto que no era combustible. Entonces, imagínense, se dan cuenta Aduanas como las autoridades de Seguridad del Gobierno de México de que vienen estos ferrotanques hace un año, prácticamente, los abandonan en Coahuila, los ferrotanques, los abandonan porque saben que van a investigarlos y, a partir de ahí, se hace toda la investigación y la empresa que los importa pues es Ingemar o sea no tiene… es directo”, dijo la presidenta Sheinbaum.

La mandataria recordó que en la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador le fueron cancelados los permisos de importación a esta empresa, pero la anterior estructura del Poder Judicial le concedieron amparos para seguir operando.

Agregó que con la reforma energética, aprobada por el Congreso en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, se otorgaron permisos a empresas privadas para la importación de combustible, de los cuales muchos fueron revisados y cancelados el sexenio pasado.

La presidenta Sheinbaum Pardo indicó que la FGR realizó una investigación en contra de Ingemar durante más de un año, la que continúa, a partir de que se abandonaron los ferrotanques en Coahuila.

“Es un caso muy estudiado por la Fiscalía, fue alrededor de un año por lo menos, y todavía sigue en investigación porque es la importación ilegal; lo ponemos en palabras llanas una empresa que tiene un permiso para importar combustible, pero importa el combustible de manera ilegal”, afirmó la mandataria.