Saldo blanco en MH luego del mundial

El programa Gobierno Nocturno MH concluyó con saldo blanco y fue todo un éxito durante la Copa del Mundo 2026, consideró Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo.

Fueron 39 días de operativo especial implementado para reforzar la atención de emergencias, la seguridad y el orden en la demarcación permitió que vecinos y visitantes disfrutaran de un evento internacional seguro, agregó.

“Durante todas las noches y madrugadas el Gobierno Nocturno estuvo respondiendo con el equipo de servidores públicos de las distintas áreas de la alcaldía. Se realizaron diariamente recorridos nocturnos para supervisar que los establecimientos mercantiles cumplieran sus horarios de funcionamiento, enseres, decibeles máximos, así como aforos permitidos, enfatizándose la vigilancia en los 17 días en los que se realizaron eventos masivos como los conciertos en Campo Marte y los días de partido”, señaló la demarcación en un comunicado.

La Subdirección de Mercados supervisó 89 puestos semifijos, retiró 35 artículos promocionales del mundial sin permiso, realizó 75 exhortos preventivos, levantó seis triciclos, retiró tres puestos ambulantes sin autorización, 12 carpas, bancos y lonas y quitó a 10 vendedores conocidos como “toreros” en Polanco.

Asimismo, retiró tres monopatines por obstrucción del paso peatonal y rampas, además de realizar resguardo de seis figuras promocionales no autorizadas.

Se remitió a 27 personas al Juzgado Cívico, tres al Ministerio Público y se impusieron 138 infracciones vehiculares, además de que se tuvieron 265 reportes derivados de las lluvias.

El área de Servicios Urbanos recolectó 95 toneladas de basura, 92 toneladas de heces caninas, además de realizar el barrido en 3 mil 172 cuadras, entre otras acciones de limpieza como retiros de llantas, cables, triques, cascajo, chicles, entre otros.

La Subdirección de Infraestructura Urbana por su parte realizó la reparación de más de mil luminarias en 67 colonias, atendiendo cerca de 508 reportes ciudadanos y 246 encharcamientos e inundaciones, sumado a las labores de la limpieza y desazolve constante de la red secundaria de drenaje.

La Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad atendió 70 reportes de árboles caídos y en riesgo de colapso, así como para el retiro de desecho vegetal en colonias como Agricultura, América, Anáhuac, Argentina, Bosques de las Lomas, Cuauhtémoc Pensil, Escandón, Francisco I Madero, Granada, Huichapan, Irrigación, Legaria, Lomas de Chapultepec, Los Manzanos, entre otras.

"Terminó el mundial y también concluyó el Gobierno Nocturno. Cerramos con saldo blanco. Más allá de las fuertes lluvias y vientos que enfrentamos, demostramos que cuando hay organización, coordinación y un equipo preparado, los resultados llegan", dijo Tabe.