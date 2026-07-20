Cae presunto integrante de 'Los Chapitos'; era uno de los 10 más buscados en Michigan

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención de estadunidense Janero Van de Mario Garrett, vinculado al cartel de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina).

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario explicó que la detención del sospechoso, quien era requerido en Estados Unidos por una Corte de Michigan, se realizó en coordinación con la Agencia Antidrogas de ese país (DEA, por sus siglas en inglés).

En Mazatlán, Sinaloa, personal de @SSPCMexico, @FGRMexico, @SEMAR_mx e @INAMI_mx detuvo a Janero Van “N”, ciudadano estadounidense. La detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la @DEAHQ. El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción Chapitos”, indicó García Harfuch.

La Marina detalló que De Mario Garrett se encuentra entre los 10 delincuentes más buscados en el estado norteamericano de Michigan, en donde enfrenta cargos el delito de posesión, con fines de distribución de sustancias controladas.

En la captura de de Mario Garrett también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y el Instituto Nacional de Migración (INM), en Mazatlán, Sinaloa.

La localización del sospechoso se derivó de trabajos de investigación e inteligencia desarrollados por las dependencias participantes, mediante las cuales se recopiló, analizó e intercambió información que permitió la ubicación y posterior captura.

De Mario Garrett fue puesto a disposición de las autoridades competentes y se espera que se realice su posterior traslado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, para ser conducido ante las autoridades judiciales que lo requieren.