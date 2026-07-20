Registra Puebla baja en delitos de alto impacto y desmantela cinco laboratorios de drogas sintéticas

Durante el primer semestre de 2026, el estado de Puebla registró una disminución significativa en diversos delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo del año anterior, destacando las reducciones del 66.7 por ciento en feminicidios, 61.5 por ciento en secuestros y 21.5 por ciento en homicidios dolosos. Asimismo, las autoridades informaron un decremento del 25.2 por ciento en el robo de vehículos, un 33.4 por ciento en el robo de unidades con mercancía y un 30.8 por ciento en extorsiones. Estos indicadores delictivos fueron presentados en el marco del programa institucional "Cero Impunidad", el cual integra los esfuerzos de corporaciones de seguridad y justicia federales y estatales.

Durante la conferencia matutina, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, enfatizó que la administración estatal no tolerará la delincuencia ni permitirá la colusión de servidores públicos con grupos criminales. Respecto al actuar de las instituciones locales, el mandatario poblano sentenció de forma contundente: “Las y los poblanos deben estar seguros de que el Gobierno de Puebla actúa con estricto apego a la ley, no tenemos complicidad ni actuamos con omisión. Hacemos uso de todas las fuerzas, la tecnología y los instrumentos que tenemos para coadyuvar con las autoridades que se encargan de la procuración de justicia y de la seguridad”.

En el rubro del combate al narcomenudeo, las operaciones conjuntas permitieron la localización e inhabilitación de cinco laboratorios de drogas sintéticas durante la actual gestión, de los cuales dos fueron asegurados en lo que va de 2026. Entre los decomisos más relevantes sobresale un complejo clandestino ubicado en el municipio de Jopala, en la Sierra Norte, el cual operaba desde hace aproximadamente un año y poseía una capacidad de producción masiva diseñada para abastecer a los estados de Puebla y Veracruz. De igual forma, las fuerzas del orden detectaron y aseguraron otro centro de fabricación ilícita en la localidad de Chila de la Sal.

Como resultado de las investigaciones ministeriales vinculadas a la protección de estos laboratorios, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, notificó la detención formal de los directores de Seguridad Pública de los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal. A los mandos policiales arrestados se les imputan los delitos de encubrimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, advirtió firmemente que “aquel servidor público que se preste a encubrir u omitir sus responsabilidades debe de recibir todo el castigo de la ley”.