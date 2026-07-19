Claudia Sheinbaum destaca unión entre pueblos durante el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la final del Mundial de Futbol 2026, donde compartió el palco principal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su esposa; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto con su esposa, los reyes de España, Felipe VI y Letizia; Pedro Sánchez, presidente español y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otros.

Más tarde, a través de sus redes sociales, la mandataria calificó el Mundial como "una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos", al destacar que el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.

Sheinbaum felicitó a los mexicanos por el papel desempeñado como anfitriones del torneo y reconoció la actuación de la Selección Nacional, que, dijo, puso en alto el nombre de México con entrega, talento y orgullo.

A través de su cuenta de “X”, la mandataria mexicana también felicitó a España por conquistar el campeonato y destacó que los tres países sede, México, Estados Unidos y Canadá, demostraron que el trabajo conjunto permite concretar grandes proyectos y dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo. Felicidades a España por conquistar merecidamente el campeonato”, escribió textualmente la presidenta.

La presidenta Sheinbaum llegó a Nueva York el sábado por la noche y fue recibida en su hotel por inmigrantes mexicanos que le llevaron mariachi, flores, se sacaron fotos con ella y algunos tuvieron oportunidad de abrazarla.

Sheinbaum Pardo regresó a nuestro país la misma noche del domingo, sin que se informara oficialmente si tuvo o no algún encuentro en privado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como se sugirió por algunos medios.

El sábado se informó que la presidenta volaría en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de la cancelación del vuelo comercial que la llevaría a Estados Unidos, por malas condiciones climatológicas.