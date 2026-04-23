Roberto Velasco dialoga con Guterres sobre cooperación internacional de México

El canciller Roberto Velasco conversó vía telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien dialogó sobre el compromiso y la disposición permanente de México de continuar contribuyendo activamente con los organismos internacionales en temas relacionados con la paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otros.

“El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) conversó vía telefónica con el secretario general de la @ONU_es, António Guterres (@antonioguterres), con quien destacó el compromiso y la disposición permanente de México de continuar contribuyendo activamente con los organismos internacionales en temas relacionados con la paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible, entre otros.

De igual manera, el secretario de Relaciones Exteriores refrendó que nuestro país seguirá contribuyendo de manera activa con propuestas que fortalezcan el trabajo, andamiaje y funcionamiento del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, Guterres destacó que México es un pilar fundamental del multilateralismo”, destacó la dependencia en sus redes sociales.