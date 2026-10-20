Roberto Velasco clausura Foro Económico Francia-México 2026
Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, destacó que México recibió mil 400 millones de dólares de capital francés, el mayor monto anual desde 2006
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, clausuró este martes el Foro Económico Francia-México 2026, convocado por la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, en el marco del año binacional.
En su mensaje destacó que durante 2025, México recibió mil 400 millones de dólares de capital francés, el mayor monto anual desde 2006 y de enero a agosto del presente año el comercio bilateral creció 32 por ciento.
Queremos que más empresas mexicanas encuentren en Francia condiciones y socios para crecer. Una relación de doscientos años se renueva con cada generación: desde la Cancillería facilitaremos los vínculos que hagan posible un futuro de prosperidad compartida”.
El secretario Velasco estuvo acompañado de la embajadora de Francia en México, Delphine Borione y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Francia-México, Xavier de Bellefon.
Este año, Francia y México el bicentenario de las relaciones diplomáticas.