Roberto Velasco clausura Foro Económico Francia-México 2026

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, clausuró este martes el Foro Económico Francia-México 2026, convocado por la Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria, en el marco del año binacional.

En su mensaje destacó que durante 2025, México recibió mil 400 millones de dólares de capital francés, el mayor monto anual desde 2006 y de enero a agosto del presente año el comercio bilateral creció 32 por ciento.

Queremos que más empresas mexicanas encuentren en Francia condiciones y socios para crecer. Una relación de doscientos años se renueva con cada generación: desde la Cancillería facilitaremos los vínculos que hagan posible un futuro de prosperidad compartida”.

El secretario Velasco estuvo acompañado de la embajadora de Francia en México, Delphine Borione y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Francia-México, Xavier de Bellefon.

Este año, Francia y México el bicentenario de las relaciones diplomáticas.