Intentan asaltar a taxista, pierde el control de la unidad y se estrella contra poste

Dos lesionados dejó un presunto intento de asalto a un taxista que terminó en un accidente vial sobre la carretera Pachuca-Actopan, a la altura del puente del Barrio del Judío, en la zona metropolitana de la capital hidalguense.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot), el incidente ocurrió cuando un pasajero presuntamente intentó despojar de sus pertenencias al operador de un taxi, a quien habría agredido durante un forcejeo, provocándole heridas en una mano y el rostro.

En medio de la situación, el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste. La caída de la estructura ocasionó que un motociclista derrapara sobre la carretera, por lo que ambos conductores resultaron afectados.

Al sitio acudieron elementos de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de San Agustín Tlaxiaca, quienes brindaron atención prehospitalaria a los involucrados. Tras la valoración, se informó que ambos presentaban múltiples contusiones, sin lesiones de gravedad, y recibieron pases médicos para su atención.

La dependencia estatal detalló que el taxista contaba con licencia vigente y que la unidad de transporte público tenía su documentación en regla.

En cuanto al presunto intento de robo, la Semot indicó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades legales.

A pesar del banderazo a 45 pesos, taxistas piden aumento

A finales del mes pasado se dio a conocer que los operadores de taxi en Pachuca, Hidalgo, solicitaron una tarifa mínima de 50 pesos, luego de que se autorizó un ajuste al banderazo, mismo que pasó de 38 a 45 pesos por servicio.

Los conductores acusan que el nuevo monto no compensa, desde su perspectiva, los gastos que implica mantener en operación las unidades ni el tiempo que requieren determinados recorridos, principalmente en zonas donde se registra mayor congestión vehicular.

Entre los puntos señalados se encuentran los traslados hacia el sur de la ciudad, donde la circulación puede ralentizarse durante las horas de mayor demanda. De acuerdo con los operadores, algunos servicios pueden prolongarse hasta una hora debido a las condiciones del tránsito.

La metodología empleada para definir el incremento también fue cuestionada por integrantes del gremio, quienes consideraron necesario incorporar información obtenida directamente en las calles y no únicamente mediante análisis administrativos.

En este contexto, solicitaron a la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), Lizbeth Robles, realizar un recorrido durante las horas de mayor carga vehicular para conocer los tiempos y condiciones en que se desarrolla la prestación del servicio.