Reanudan exportación de ganado por Agua Prieta

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó la reanudación de las exportaciones de ganado por la frontera de Agua Prieta, con un primer envío de mil 400 cabezas, volumen que aumentará progresivamente hasta alcanzar las mil 500, como parte de la recuperación de esta actividad para el sector ganadero sonorense.

Asimismo, se dio a conocer que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció la reapertura del cruce de Nogales para el próximo 30 de noviembre, lo que representaría un nuevo avance para la reactivación de las exportaciones de ganado mexicano hacia el mercado estadounidense.

En este proceso, se reconoció el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como las gestiones de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba López, y el trabajo del personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

La reanudación de los cruces representa un paso para recuperar la actividad comercial del sector ganadero, luego de las restricciones que afectaron el envío de animales hacia Estados Unidos.

El Gobernador Alfonso Durazo escribió lo siguiente en sus redes sociales: