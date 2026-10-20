Anuncian reapertura de dos puertos para exportación de ganado en Chihuahua y Sonora

Al realizar una visita de inspección a la Estación Cuarentenaria de Puerto Palomas en Chihuahua, que colinda con Columbus, Nuevo México, la secretaria del Departamento de Agricultura en los Estados Unidos, Brooke Rollins, confirmó la re apertura de dos puertos fronterizos más para la exportación del ganado nacional hacia el mercado norteamericano.

Actualmente están operando dos puertos de exportación en la frontera, la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, que colinda con Douglas, Arizona; y la Estación Cuarentenaria de San Jerónimo, municipio de Juárez, Chihuahua, limítrofe con Santa Teresa, Nuevo México.

La secretaria del USDA anunció que el tercer punto fronterizo de exportaciones abrirá el martes 26 de octubre en la Estación Cuarentenaria de Las Palomas, limítrofe con Columbus, Nuevo México; además dijo que el 30 de noviembre abrirá la Estación Cuarentenaria de Nogales, Sonora, que colinda con Arizona.

Brooke Rollins señaló que la reactivación de los puertos de entrada para el ganado en la frontera sur de Estados Unidos continuará por fases, bajo estrictas medidas sanitarias para evitar la propagación del gusano barrenador del ganado (GBG) y proteger a los hatos estadounidenses.

“Continuaremos usando cada herramienta a nuestro alcance para mantener al GBG fuera de los Estados Unidos y proteger los medios de vida de nuestros ganaderos estadounidenses”, afirmó la funcionaria, al reiterar el compromiso de mantener la vigilancia sanitaria durante la reanudación de las operaciones comerciales.

Además, la secretaria de USDA, Brooke L. Rollins, anunció que a partir del próximo 26 de octubre comenzará la exportación de equinos por la estación cuarentenaria de San Jerónimo-Santa Teresa, que reanudó el cruce de ganado el pasado 24 de septiembre.

Los caballos serán sometidos a inspecciones rigurosas y, una vez en territorio estadounidense, permanecerán en cuarentena en instalaciones aprobadas por el USDA.

Hasta la fecha, las instalaciones de cuarentena para importación equinas ubicadas en el lado mexicano continúan cerradas.

Actualmente, las exportaciones del ganado en pie mexicano tienen un ritmo de 2 mil 500 cabezas al día, unas mil 300 por Sonora y mil 200 por Chihuahua, las autoridades estiman terminar el año, exportando más de 6 mil becerros al día.