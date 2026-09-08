Ebrard anuncia que Claudia Sheinbaum se reunirá con el secretario de Comercio de EU

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó en sus redes sociales que Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, llegará a México este miércoles para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ebrard Casaubón detalló que la reunión se enfocará en la relación comercial entre ambos países.

Nos han confirmado que mañana estará en la Ciudad de México el Secretario Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EU, para reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum y este servidor respecto a la relación comercial entre ambos países. Les mantengo informados”, escribió.

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