Secretaría de Salud alerta por ola de calor extrema en México

Ante las altas temperaturas que se viven en el país, David Kershenobich, secretario de Salud, alertó sobre los riesgos asociados a la exposición solar.

Por tanto, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones para evitar deshidratación o golpe de calor.

Y recomendó aumentar las medidas de prevención para proteger a las personas que están dentro de los grupos de riesgo.

“¿Y cómo se puede prevenir? Se puede prevenir manteniéndose hidratado.Evitando la exposición al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que permanecer en un lugar fresco. Usar ropa ligera.

“La parte también muy importante es la población que está en riesgo, y eso incluye fundamentalmente: a personas que trabajan en el sol, a personas de edad avanzada o personas que están recluidas en sus casas por discapacidad, mujeres embarazadas y niños. Es muy importante entonces reconocer que el golpe de calor nos puede suceder en forma súbita a cualquiera”, detalló durante la conferencia presidencial matutina del pasado 19 de mayo.

Excélsior

Ante este panorama, a través de sus redes sociales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, (Cofepris), hizo un llamado a la población a consumir sueros de rehidratación oral, ya que, por su composición, facilitan la absorción de sodio y otros electrolitos.

Lo anterior, ayuda al cuerpo a recuperarse de manera más eficaz durante episodios de calor extremo, además evitar el consumo de bebidas azucaradas.

Además, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que la posible llegada de un “Súper Niño”, podría provocar temperaturas históricas en el país y agravar las olas de calor en distintas regiones de México durante 2026.