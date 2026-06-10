Roberto Lazzeri rinde protesta como embajador de México ante EU; pide cabeza fría en T-MEC

La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, tomó protesta a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México ante Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán.

Junto a Lazzeri también rindieron protesta Alicia Buenrostro Massieu como embajadora en Países Bajos y representante permanente de México ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas; así como Pedro Blanco Pérez, como embajador en India, en forma concurrente en Bangladesh, Nepal, Sir Lanca y Maldivas.

La designación de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo representante de nuestro país ante Washington fue avalada con 27 votos a favor de Morena, PVEM, MC y PT y 8 en contra de PAN y PRI.

Luego de su toma de protesta, el diplomático fue cuestionado por medios de comunicación sobre la posibilidad de que el T-MEC no se renueve, por lo que aludió a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, “cabeza fría ante todo”.

Adelantó que respecto al proceso que sigue la posible renovación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, la semana que viene habrá una segunda ronda de negociaciones, y una tercera para el 20 de julio.

El nuevo embajador en Estados Unidos es un economista que se desempeñaba como director general de Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

La votación en Pleno se realizó tras la comparecencia de Lazzeri y un primer aval de Lazzeri ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales, que evaluó su plan de trabajo, trayectoria profesional y capacidades para representar a México en Washington.

En el dictamen, los legisladores concluyeron que Lazzeri cumple con los requisitos constitucionales y legales necesarios para asumir la representación diplomática más relevante para el país.

En su programa de trabajo, Roberto Lazzeri señaló que México y Estados Unidos enfrentan una coyuntura sin precedentes por la profundidad de los cambios que ocurren simultáneamente en ambos países.

México y los Estados Unidos sostienen hoy una excelente relación, construida sobre los cuatro principios que la presidenta ha establecido como rectores de nuestra política ante Washington:

Respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación”, destacó Lazzeri Montaño.

Entre los principales desafíos identificó la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como la reconfiguración de la política exterior, comercial y de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump.