Una notaría fue saqueada en el estado de Tlaxcala y los delincuentes robaron 250 mil pesos.

Se trata de la notaría 4, ubicada en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala.

Los primeros reportes indican que se trató de un solitario ladrón que no forzó las chapas y al parecer recibía indicaciones a través de una videollamada, según se observa en el video de las cámaras de seguridad.

Fue este martes cuando el personal que llegaba a laborar a la notaría se percató del robo y lo reportaron a través del 911.

Elementos de la Policía Municipal de Zacatelco y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar.

El titular de la notaría, Miguel Tizatl Santos, indicó que faltaba una caja en donde había la cantidad de 250 mil pesos, correspondiente al pago de los impuestos.

Los elementos de la policía municipal invitaron al notario a presentar su denuncia ante la Fiscalía del Estado para que se investigue este robo.