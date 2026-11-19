2008: militares, educadores y pensadores

La primera entrega de la colección incluyó seis diseños. Según el catálogo del Banco de México, las monedas reconocieron a Álvaro Obregón, José Vasconcelos, Francisco Villa, Heriberto Jara, Ricardo Flores Magón y Francisco J. Múgica.

La selección muestra que la Revolución no se desarrolló únicamente en los campos de batalla. Junto a los dirigentes militares aparecen figuras vinculadas con el periodismo, la educación y la construcción de nuevas instituciones.

Villa encabezó la División del Norte y Obregón destacó dentro del constitucionalismo. Por su parte, Vasconcelos impulsó la educación pública, Flores Magón fue un crítico del régimen porfirista y Jara y Múgica participaron en el Congreso Constituyente de 1917.

Entre 2008 y 2010 se emitieron 18 diseños conmemorativos de cinco pesos dedicados a 17 personajes históricos y a La Soldadera. Alexandro Medrano

2009: otras voces de la Revolución

La segunda entrega amplió la colección con siete diseños dedicados a Filomeno Mata, Carmen Serdán, Andrés Molina Enríquez, Luis Cabrera, Eulalio Gutiérrez, Otilio Montaño y Belisario Domínguez, conforme al registro de emisiones del Banco de México.

Estas figuras permiten reconocer distintas formas de participación revolucionaria, desde la oposición periodística y el pensamiento agrarista hasta la organización política y la resistencia contra gobiernos autoritarios.

Carmen Serdán participó en el movimiento antirreeleccionista en Puebla. Molina Enríquez desarrolló ideas que influyeron en el debate agrario, mientras Belisario Domínguez denunció al gobierno de Victoriano Huerta y fue asesinado en 1913.

La segunda emisión reunió a Filomeno Mata, Carmen Serdán, Andrés Molina Enríquez, Luis Cabrera, Eulalio Gutiérrez, Otilio Montaño y Belisario Domínguez. Alexandro Medrano

2010: los últimos cinco diseños

La tercera entrega coincidió con el año del Centenario de la Revolución Mexicana.

El Banco de México identifica cinco diseños emitidos en 2010: Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, José María Pino Suárez y La Soldadera.

Madero impulsó el movimiento antirreeleccionista; Zapata defendió las demandas agrarias del sur; Carranza encabezó el constitucionalismo y promulgó la Constitución de 1917, mientras Pino Suárez fue vicepresidente de México y murió asesinado junto con Madero en 1913.

La inclusión de La Soldadera tiene un significado particular. A diferencia de las otras piezas, no representa a una persona específica, sino a las mujeres que participaron en el conflicto mediante tareas de abastecimiento, atención de heridos, organización de campamentos y, en muchos casos, combate.

La emisión de 2010 reconoció a Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, José María Pino Suárez y La Soldadera, representación colectiva de las mujeres revolucionarias. Alexandro Medrano

Una Revolución de muchas voces

Los 18 diseños muestran la diversidad de actores que participaron en la Revolución Mexicana.

Militares, periodistas, educadores, reformadores, dirigentes políticos y mujeres aparecen reunidos en una misma colección, aunque sus trayectorias, ideas y proyectos de país no siempre coincidieron.

Esa diversidad es uno de los aspectos más interesantes de la serie: permite comprender que la Revolución no fue un movimiento uniforme, sino un proceso en el que participaron distintas fuerzas políticas y sociales.

La colección recuerda distintas formas de participación en la Revolución: lucha armada, periodismo, pensamiento político, reformas constitucionales y participación de las mujeres. Alexandro Medrano

¿Qué características tienen las monedas?

Las piezas tienen un valor nominal de cinco pesos y fueron emitidas para circulación.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del Banco de México, cada moneda mide 25.5 milímetros de diámetro, pesa 7.07 gramos y es bimetálica, con un anillo de acero inoxidable y un núcleo de bronce-aluminio.

El valor nominal conjunto de las 18 monedas es de 90 pesos. Sin embargo, su precio en el mercado numismático puede variar dependiendo de factores como el estado de conservación y la demanda de los coleccionistas.

Cada moneda tiene un diámetro de 25.5 milímetros, pesa 7.07 gramos y posee un valor nominal de cinco pesos. Las 18 piezas suman 90 pesos de valor facial. Alexandro Medrano

Más allá de su denominación, esta colección convirtió a las monedas de circulación cotidiana en un medio para recordar a protagonistas, ideas y acontecimientos de la Revolución Mexicana.