De acuerdo a la investigación de la desaparición del elemento policiaco activo de la policía municipal de Ixtenco, Tlaxcala, identificado como Iván “N”, dieron un giro con la detención de dos personas en el estado de Puebla, quienes lo habrían golpeado y privado de la libertad tras citarse con él después de su jornada de trabajo.

Las personas señaladas como probables responsables fueron identificados como Ana Belén "N", de 25 años, y Daniel "N", de 41, sobre quienes tenía órdenes de aprehensión vigentes libradas por una jueza de control en Tlaxcala por el delito de desaparición cometida por particulares.

De acuerdo a las investigaciones, el policía se habría reunido el pasado 10 de agosto con los ahora detenidos y otras dos personas más.

Tras una fuerte discusión que escaló rápidamente a los golpes, el policía fue brutalmente sometido, agredido y obligado a subir por la fuerza a un vehículo Ford Focus rojo con vidrios polarizados —en el que se desplazaba—, mientras que otro cómplice escapó a bordo de un Chevrolet Spark.

Además, registros telefónicos y geolocalización ubicaron su última señal cerca de las 10:00 horas de ese mismo día en Rafael Lara Grajales, Puebla.

Al momento de ser plagiado, Iván vestía pantalón táctico azul, botas negras y una prenda oscura con la leyenda de «Policía Municipal» en la espalda, además de portar señas particulares como tatuajes de un tiburón martillo en el antebrazo derecho, una brújula en el izquierdo y unos labios con una leyenda a la altura de la clavícula.

Las detenciones se realizaron mediante un operativo conjunto e inteligencia táctica entre agentes de la Fiscalía General de Estado de Puebla y elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala.

Ana Belén fue ubicada en la comunidad de Máximo Serdán, perteneciente a Rafael Lara Grajales, mientras que Daniel cayó en el barrio de San Antonio en Nopalucan.

Los detenidos fueron entregados a las autoridades ministeriales de Tlaxcala para ser puestos a disposición de la autoridad judicial que los reclama y definir su situación legal.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Iván “N”, policía municipal.