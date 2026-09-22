Rinde protesta suplente de diputada Anay Beltrán, quien falleció víctima de cáncer

Yessica Juárez García rindió protesta como diputada federal electa en el distrito 8 del Estado de México e integrante de la LXVI legislatura, en suplencia de la diputada Anay Beltrán Reyes, quien falleció el pasado 16 de septiembre víctima de cáncer.

Durante la sesión ordinaria de este martes 22 de septiembre, Juárez García fue recibida en la sala de Plenos por una comitiva y posteriormente el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, tomó la protesta correspondiente.

Con este acto protocolario, Yessica Juárez se incorpora a la LXVI Legislatura, a seis días del deceso de la diputada Anay Beltrán Reyes, quien este 27 de septiembre cumpliría 45 años de edad.

La legisladora, originaria de Tlapa, Guerrero, desarrolló gran parte de su carrera política en Tultitlán, Estado de México.

En 2018 se desempeñó como coordinadora operativa territorial de Morena para llegar a coordinar al partido en ese municipio.

En 2002 fue nombrada secretaria del Gobierno municipal y dos años después, en 2024, fue designada encargada de despacho de la Presidencia Municipal.

Ese mismo año llegó a la Cámara de Diputados como legisladora federal por el Distrito 8 de Tultitlán, en fórmula con Yessica Juárez García.

Durante la sesión presencial de este martes, la Mesa Directiva informó también de la reincorporación de la diputada por Morena, Freyda Marybel Villegas Canché, a los trabajos de la LXVI Legislatura, luego de perder las encuestas para definir la candidatura por Morena a la gubernatura de Quintana Roo.