Pensión Bienestar: ¡faltan 2 días para que termine la dispersión del pago! ¿Te toca cobrar?

La dispersión de los recursos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre entra en su recta final, pues solo faltan dos días para que concluya el calendario de depósitos.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los pagos comenzaron el pasado 1 de septiembre y se realizan de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido de las y los beneficiarios. El operativo de dispersión concluirá este viernes 25 de septiembre.

Este miércoles 23 de septiembre corresponde el depósito a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra S. Posteriormente, el jueves 24 será el turno de las letras T, U y V, mientras que el viernes 25 cerrará el calendario con W, X, Y y Z.

En el caso de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo correspondiente a este bimestre es de 6 mil 400 pesos. Las personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar contempla 3 mil 100 pesos.

La Secretaría de Bienestar informó que más de 19.2 millones de personas reciben durante este periodo los recursos de las distintas pensiones y programas, cuyo depósito se realiza directamente en la Tarjeta del Bienestar y sin intermediarios.

Así queda la recta final de la dispersión:

Miércoles 23 de septiembre: letra S

Miércoles 23 de septiembre: letra S Jueves 24 de septiembre: letras T, U y V

Viernes 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z

La dependencia recordó que el dinero puede utilizarse desde el momento en que aparece depositado en la cuenta, por lo que no es necesario retirarlo inmediatamente.