Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena en Tultitlán, Edomex

El Grupo Parlamentario de Morena dio a conocer el fallecimiento de la diputada federal Anay Beltrán Reyes, representante por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México.

El coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, expresó sus condolencias a través de redes sociales destacando su trayectoria.

Nos llena de profunda tristeza el fallecimiento de nuestra compañera diputada Anay Beltrán Reyes. Fue una gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra, Tultitlán, Estado de México. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Que en paz descanse.”

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, compartió en redes sociales un mensaje lamentando el fallecimiento de la legisladora.

Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva de Senado, lamentó el fallecimiento de su amiga y compañera dentro de Morena.

La legisladora, de 45 años, era licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana. Entre 2022 y 2024 se desempeñó como secretaria del Gobierno de Tultitlán y posteriormente como encargada de despacho de la Presidencia Municipal.

En San Lázaro formaba parte de la Comisión de Reforma Política-Electoral y fungía como secretaria en las comisiones de Derechos Humanos y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Su periodo legislativo concluyente en 2027 será asumido por su suplente, Yessica Juárez García, conforme al Sistema de Información Legislativa. Aunque no se han ofrecido mayores detalles, su deceso estaría presuntamente relacionado con una enfermedad.