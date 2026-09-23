Sheinbaum pide ver declaración completa de Trump: “Toman una parte y luego no toman la otra”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió este miércoles a las declaraciones que hizo el mandatario estadunidense Donald Trump durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde señaló que resulta “muy difícil vivir cerca de México” debido a la violencia relacionada con los cárteles de la droga.

Desde Palacio Nacional, la jefa de Estado sostuvo que algunas interpretaciones de las palabras del presidente norteamericano toman únicamente una parte de su discurso y dejan de lado el reconocimiento que, dijo, también hizo sobre la relación entre ambos países.

Nosotros también estamos combatiendo a los cárteles. Sí, porque toman una parte de la declaración y luego no toman la otra”, señaló la mandataria.

Sheinbaum recordó que México también enfrenta problemáticas vinculadas con Estados Unidos, particularmente por el elevado consumo de drogas ilícitas y el flujo de armas hacia territorio mexicano. Sin embargo, afirmó que su gobierno ha optado por mantener una relación de cooperación con Washington.

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Yo podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas. O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas”, expresó.

No obstante, la exjefa de gobierno de la capital del país subrayó que México no busca confrontarse con el vecino del norte y reafirmó que existe una relación de coordinación con la administración de Trump.

Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir porque tenemos buena relación con el presidente Trump y con el gobierno de Estados Unidos. Entonces estamos trabajando de manera coordinada y vamos avanzando”, afirmó.

La presidenta también defendió las acciones emprendidas por su administración contra las organizaciones criminales y destacó que México mantiene una estrategia propia en materia de seguridad, al tiempo que continúa la colaboración con las autoridades estadounidenses.

De esta manera, la doctora Sheinbaum llamó a leer de manera completa las declaraciones de Trump y sostuvo que, pese a las diferencias y los señalamientos en materia de seguridad, ambos gobiernos mantienen canales de comunicación y trabajo conjunto.