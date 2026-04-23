UGM hace el ridículo en votaciones sindicales en Mondelez planta Puebla

Después de un procedimiento de varios meses en los cuales la Unión General de México (UGM y CONLABOR), Lideradas por René Sánchez Juárez e Hiram Juárez Pavón, con la representacion legal de Pablo Franco. Quienes pretendían apoderarse del Contrato Colectivo de Trabajo de Mondelez Planta Puebla, el día de hoy en una votación que duró más de 14 horas, el sindicato de la FESIJEM de Jesús Isidro Moreno Mercado arrasó en las votaciones sindicales por una diferencia de más del 70% de los votos emitidos.

En la diligencia que fue conducida por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México, con el apoyo del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales de Puebla, y presencia del Órgano de Administración de Justicia del Poder Judicial Federal, así como observadores de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, la UGM sufrió el rechazo absoluto de los trabajadores obteniendo únicamente un 23% de votos del total del padrón.

Este procedimiento deriva de una serie de acciones emprendidas por la UGM con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos de América, el cual activó en dos ocasiones el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contemplado en el T-MEC para extorsionar a la empresa, alegando supuestas denegaciones a los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva, Mecanismos en los cuales, por cierto, el Gobierno Mexicano no encontró evidencia de violación de derechos alguna.

Con esta votación FESIJEM mantiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo al haber obtenido un respaldo avasallador de la base trabajadora y queda de manifiesto el improcedente actuar de la UGM.