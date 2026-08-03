Ricardo Monreal adelanta agenda legislativa para el periodo ordinario en San Lázaro

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Cámara de Diputados iniciará el próximo 1 de septiembre un periodo ordinario de sesiones con una agenda legislativa "nutrida, ambiciosa e importante" para actualizar el marco jurídico del país y atender los nuevos desafíos nacionales.

Desde el recinto legislativo, Monreal aseguró que el compromiso de los legisladores será trabajar "sin pausa y con responsabilidad" durante el tercer y último año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Tenemos una agenda legislativa muy ambiciosa y muy importante para la vida del país. Se trata de actualizar el sistema jurídico y deliberar las reformas que sean necesarias", expresó. Monreal llama a que aspirantes de Morena no dejen sus cargos

El legislador también se refirió al inicio de los procesos internos de los partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027 y recordó que será la última ocasión en que se permitirá la reelección consecutiva de diputados locales, federales y autoridades municipales, antes de que entre en vigor la prohibición constitucional en 2030.

En ese contexto, señaló que Morena aún no ha emitido la convocatoria para el registro de aspirantes, por lo que estimó que ésta podría publicarse hacia finales de agosto.

Monreal hizo un llamado respetuoso a la dirigencia nacional del partido para que mantenga las reglas aplicadas en procesos anteriores y evite que quienes busquen una candidatura tengan que separarse de su cargo legislativo.

Mi propuesta respetuosa a Morena es que no se permita la separación del cargo de los legisladores, porque tendríamos dificultades para la integración de los suplentes", comentó. Más de 40 diputados han solicitado licencia

Ricardo Monreal informó que, hasta el momento, 41 de los 253 diputados de Morena han solicitado licencia en distintos momentos de la Legislatura, por lo que consideró conveniente evitar nuevas separaciones que puedan afectar el funcionamiento parlamentario.

Finalmente, reiteró que la Cámara de Diputados se prepara para iniciar un periodo de intenso trabajo legislativo a partir del 1 de septiembre, con reformas que serán discutidas y, en su caso, aprobadas durante el periodo ordinario de sesiones.