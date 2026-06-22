Se revienta tubo de acueducto y potente chorro de agua se lleva a empleado 

Un empleado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) está desaparecido tras la ruptura de un tubo del acueducto que abastece a la capital de Tamaulipas.

El trabajador habría sido arrastrado o sepultado por el potente chorro de agua que se generó durante labores de mantenimiento.

En el mismo accidente, cuatro de sus compañeros resultaron lesionados, aunque lograron ponerse a salvo.

Además, gran parte de Ciudad Victoria quedó sin suministro de agua potable.

El incidente ocurrió este lunes a las 18:00 horas, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria–Soto la Marina.

Según los primeros informes, una cuadrilla realizaba trabajos con maquinaria pesada cuando, accidentalmente, se perforó un tramo del acueducto de 36 pulgadas de diámetro que transporta el vital líquido desde la presa Vicente Guerrero.

La ruptura liberó un torrente de agua a gran presión, provocando un deslave que transformó la zona en un arroyo en cuestión de segundos.

Cuatro trabajadores alcanzaron a resguardarse y solo sufrieron lesiones menores; fueron atendidos en el sitio por personal de emergencia sin necesidad de ser hospitalizados.

Sin embargo, un quinto empleado no corrió con la misma suerte.

De acuerdo con los reportes preliminares, fue arrastrado por la corriente o sepultado por el lodo y los escombros, por lo que hasta el momento continúa en calidad de desaparecido.

Alrededor de las 20:00 horas, Comapa desplegó dos máquinas pesadas adicionales para remover la tierra y acelerar las labores de búsqueda del trabajador.

Mientras tanto, la ruptura del acueducto dejó sin servicio de agua potable a una gran parte de la capital tamaulipeca, cuyas autoridades aún no han estimado el tiempo que tomará restablecer el suministro.