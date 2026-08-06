DIMAQ MTY y la transformación tecnológica de la industria ortopédica

La industria ortopédica experimenta una profunda transformación impulsada por el desarrollo de insumos y equipos médicos cada vez más especializados y novedosos, que responden a dos tendencias médicas en ascenso: una población cada vez mayor y el incremento de las lesiones musculoesqueléticas en el deporte.

Ante este cambio vertiginoso, empresas mexicanas como Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY (DIMAQ MTY) se posicionan a la vanguardia de las nuevas exigencias del mercado, especialmente al proveer productos y dispositivos médicos a especialistas en artroscopía, ortopedia, traumatología y cirugía articular.

En los últimos años, los avances tecnológicos en este sector han sido significativos y, en muchos casos, disruptivos. Por ejemplo, los procesadores inteligentes en ciertos productos y la fabricación personalizada de dispositivos han marcado un antes y un después en la forma en que se ofrecen soluciones médicas a los pacientes.

A pesar de estos avances, el acceso a este tipo de materiales es limitado en muchos hospitales y clínicas debido a la falta de proveedores que ofrezcan insumos adaptados a las herramientas médicas más especializadas.

En DIMAQ MTY son conscientes de estas necesidades desde su fundación, hace nueve años, y, por ello, se han consolidado como un referente del sector.

La innovación tecnológica en los quirófanos debe ir acompañada de innovación en la proveeduría. Esto implica incorporar dispositivos médicos de última generación, fortalecer la capacitación del personal y mantener una actualización constante sobre los avances que transforman la práctica médica”, aseguró Wendy Angélica Alvarado Díaz, vocera de la compañía.

DIMAQ MTY crece junto con la demanda del mercado

El mercado de dispositivos médicos en México ha crecido aceleradamente en los últimos años. Hasta 2025, este sector recaudó 15 mil millones de dólares al año. Entre los segmentos que generan mayores ingresos se encuentra la ortopedia, derivada de la producción de prótesis, implantes y dispositivos de rehabilitación.

De la mano de esta expansión, Distribuidora de Materiales Quirúrgicos MTY ha fortalecido sus lazos comerciales dentro y fuera de México para tener mayor acceso a equipos médicos especializados y, de esta manera, abastecer en tiempo y forma a 18 centros hospitalarios públicos y privados.

En un mercado en ascenso, donde la investigación y la disponibilidad de insumos personalizados con alta tecnología lideran el desarrollo, la adaptación y la generación de empleo calificado se vuelven indispensables para competir y mantener a los clientes con soluciones a la vanguardia.