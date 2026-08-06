Incineran más de tres toneladas de droga asegurada en el noreste del país

Más de tres toneladas de narcóticos asegurados en distintos operativos realizados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas fueron incinerados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

La destrucción de las sustancias y objetos relacionados con diversos delitos fue resultado de investigaciones integradas por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de las Fiscalías Federales que operan en la zona noreste del país.

En total fueron eliminados más de tres toneladas 448 kilogramos de narcóticos vinculados con 587 carpetas de investigación iniciadas a partir de aseguramientos efectuados por autoridades federales, estatales y municipales.

Entre las sustancias destruidas se encontraban tres toneladas 66 kilos 984 gramos y 430 miligramos de mariguana, además de 285 kilos 974 gramos y 589 miligramos de metanfetamina.

También fueron incinerados 50 kilos 950 gramos y 500 miligramos de cocaína, así como 142 litros y 99 mililitros de metanfetamina líquida.

Dentro de los objetos puestos a disposición para su destrucción se contabilizaron 45 mil 453 pastillas psicotrópicas y mil 42 cigarros electrónicos, además de otras sustancias y productos asegurados durante diferentes acciones ministeriales y operativas.

Las autoridades también destruyeron 144 mil 809 piezas de artículos apócrifos relacionados con investigaciones desarrolladas en las cinco entidades que conforman la región noreste.

La ceremonia se realizó en instalaciones de la VII Zona Militar, donde personal ministerial, militar y de los órganos de control verificó el procedimiento de incineración y destrucción conforme a los protocolos establecidos.

El acto fue encabezado por el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, quien acudió en representación de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos.

También participaron el titular del Órgano Interno de Control de la FGR, Óscar Daniel del Río Serrano; fiscales federales de los estados que integran la zona noreste; mandos de las IV y VII zonas militares en Nuevo León, así como represe