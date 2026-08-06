Barbero encierra a mujer que intentó extorsionarlo en Hidalgo

Un intento de presunta extorsión terminó con una mujer detenida por elementos de la Policía Municipal de Ajacuba, Hidalgo, luego de que el propietario de una barbería lograra encerrarla dentro del establecimiento al bajar la cortina del negocio y pedir ayuda a las autoridades.

Los hechos ocurrieron en el centro de la comunidad de Tecomatlán, donde, según los reportes preliminares, la mujer habría acudido al local para exigir dinero al comerciante bajo el esquema conocido como “cobro de derecho de piso”.

El barbero aprovechó un momento de distracción para salir del inmueble, cerrar el acceso y mantener a la mujer dentro del lugar hasta la llegada de los policías.

Durante la intervención, la detenida señaló que había sido citada en el negocio con el pretexto de una entrevista de trabajo y acusó al comerciante de haber intentado abusar de ella.

Ambas versiones quedaron sujetas a investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Después del aseguramiento, en redes sociales comenzó a difundirse un mensaje anónimo con amenazas dirigidas a personas que presenciaron el operativo, advirtiendo que quienes estuvieron en el sitio ya estaban “ubicados para el levantón”, lo que provocó inquietud entre habitantes de Tecomatlán.

Hasta el momento, el gobierno municipal no ha informado si existe una investigación por las amenazas difundidas en plataformas digitales ni ha revelado la identidad de la mujer detenida.