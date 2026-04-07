Revelan fecha de inicio de lineamientos del Servicio Nacional de Salud

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, reveló la fecha en que aplicarán los lineamientos del Servicio Nacional de Salud.

De acuerdo al funcionario, será a partir del 1 de enero de 2027 cuando se llevará a cabo la medida mediante ocho ejes de la ruta de la homologación de servicios de salud para la población.

Estos son los ocho ejes de acción:

Atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización. Atención a embarazos de alto riesgo y partos de emergencia. Código infarto con servicios de hemodinamia. Código cerebro para eventos cerebrovasculares. Atención y diagnóstico para Cáncer de Mama. Continuidad de tratamientos en padecimientos de insuficiencia renal, cáncer y trasplantes. Vacunación del Plan Universal de Vacunación. Consultas de atención primaria para prevención y padecimientos agudos con prescripción de medicamentos.

La medida contará con ocho ejes de la ruta de la homologación de servicios de salud para la población. Cuartoscuro

En lo que resta de 2026 se expuso que se lanzará la primera versión de la Aplicación móvil del servicio universal de salud, por lo que se prevé que este año se logre la credencial digital y consulta en tiempo real de derechohabiencia, además de la visualización de unidades de salud y hospitales disponibles.

¿Qué sigue después?

En el 2027 se busca la gestión de citas para atención; información para servicios específicos; historial médico y expediente digital; seguimiento de Salud Casa por Casa; salud Digital con IA y teleconsulta.

Para el segundo semestre de 2027 se prevé intercambio de servicios especializados como de laboratorio, imagen, radioterapia. La meta del 2028 será el surtimiento universal de recetas médicas; consulta externa de especialidad y hospitalización referenciada en el primer nivel de atención.

Por último se aclaró que todo este proceso será paulatino con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y la infraestructura del sector.

fdm