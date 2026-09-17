Gobernadora de Chihuahua pide reunión con Sheinbaum durante visita a Ciudad Juárez

Tras el anuncio de la visita a Ciudad Juárez de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, le pidió ser ella quien la reciba personalmente para luego hablar de temas importantes para el estado.

El documento oficial fue enviado el 15 de septiembre a la Secretaría de Gobernación federal, en torno a la visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez, donde presentará públicamente su segundo informe de gobierno.

En el documento, la gobernadora chihuahuense solicitó ser quien la reciba “personalmente” para encabezar el sábado 19 la reunión de seguridad en el edificio Centinela de Seguridad Pública.

Campos Galván también pretende tratar con la presidenta de México temas relativos a las “negociaciones” del Tratado Internacional de Aguas y en torno al problema del gusano barrenador en Chihuahua.

El oficio solicita a la presidenta mexicana que su visita sea por convicción y no por compromiso.

La gobernadora de Chihuahua no asistió al II informe de gobierno de la presidenta de México.