García Harfuch confirma detención de presunto homicida de Claudia Tacoronte

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó esta tarde la detención del presunto responsable del asesinato de la joven española, Claudia Tacoronte Aguilera, quien fue privada de la vida en Cuautla, Morelos.

En un mensaje en sus redes sociales, García Harfuch detalló que desde que se tuvo conocimiento del feminicidio “@Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, junto con la @Fiscalia_Mor y la @sspc_morelos, iniciaron trabajos coordinados de investigación para identificar, localizar y detener al responsable. Como resultado de este esfuerzo conjunto, el presunto responsable de este lamentable crimen ya está detenido”.

En la publicación, García Harfuch lamentó “profundamente el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, joven ciudadana española cuya vida fue arrebatada en Cuautla, Morelos” y expresó sus “más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida”.

Por otra parte, destacó que para la presidenta Claudia Sheinbaum prevenir los feminicidios es una prioridad de este Gobierno.