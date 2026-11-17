La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó en sus redes sociales que hoy se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, a fin de dar seguimiento a la cooperación bilateral en materia migratoria.

De acuerdo con la publicación difundida en la cuenta oficial de la funcionaria, el propósito del encuentro fue continuar con los trabajos coordinados entre ambas administraciones en torno a los flujos migratorios. Destacó que estas acciones buscan generar beneficios mutuos para ambas naciones.

En su mensaje, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) etiquetó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como a diversas dependencias e integrantes del gabinete involucrados en la gestión de la política exterior y migratoria del país. Entre las cuentas mencionadas se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina.

El diálogo entre la representación diplomática estadounidense y las autoridades federales mexicanas se enmarca en los mecanismos permanentes de comunicación establecidos entre ambos gobiernos para atender la agenda compartida en la región. La gestión de la movilidad humana y la coordinación institucional representan ejes centrales en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Hasta el momento, la información dada a conocer por la Secretaría de Gobernación se limita al anuncio del encuentro y a la reiteración de la voluntad de mantener la colaboración interinstitucional, sin que se hayan detallado acuerdos específicos o medidas adicionales derivadas de la mesa de trabajo celebrada este martes.