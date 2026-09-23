Raúl Bolaños-Cacho Cué dialoga con Omar García Harfuch sobre retos de seguridad

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para abordar los retos que enfrenta México en materia de seguridad.

A través de sus redes sociales, el legislador informó sobre el encuentro y señaló que durante la conversación se analizaron los desafíos en materia de seguridad, así como la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones.

Hoy, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dialogamos sobre los retos y desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad, así como sobre la importancia de fortalecer la coordinación institucional”, publicó.

Bolaños-Cacho Cué destacó que desde la Cámara de Diputados continuarán trabajando para contribuir a la construcción de un país “más seguro y en paz”.

El encuentro ocurre en un contexto en el que el presidente de la Cámara de Diputados ha señalado recientemente que García Harfuch mantiene una relación de diálogo y coordinación con los distintos grupos parlamentarios.

La reunión también se da durante el actual periodo ordinario de sesiones, en el que la Cámara de Diputados analiza diversos asuntos relacionados con seguridad y prepara la comparecencia de integrantes del gabinete como parte de la glosa del Informe de Gobierno.