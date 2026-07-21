Retiran toneladas en llantas, cascajo… en limpieza en el río Alto Atoyac

Los trabajos de saneamiento del río Alto Atoyac, considerado uno de los tres ríos de atención prioritaria en México, continúan con resultados acumulados que reflejan el alcance de la estrategia ambiental impulsada por los gobiernos federal, estatal y municipal, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de estas acciones, se realizó la Décima Segunda Jornada de Limpieza en la Barranca Tecuanotla, ubicada en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde brigadas de diversas dependencias retiraron residuos sólidos urbanos y de manejo especial para contribuir a la recuperación de este importante afluente.

Desde el inicio de las jornadas de saneamiento, las autoridades reportan la participación de 11 mil 286 personas, quienes han colaborado en la limpieza de cauces, barrancas y zonas aledañas al río.

Como resultado de estas labores se han retirado:

4 mil 813 toneladas de residuos sólidos .

2 mil 876 llantas .

306 metros cúbicos de cascajo .

7 mil 878 metros cúbicos de material producto del desazolve .

Además, las acciones han permitido intervenir 371 kilómetros de cauces y barrancas, una superficie considerada estratégica para mejorar las condiciones ambientales de la cuenca.

Las autoridades reportan la participación de 11 mil 286 personas en limpieza del río Atoyac. Especial

Buscan reducir inundaciones y recuperar ecosistemas

Durante la jornada realizada el 16 de julio, los participantes retiraron botellas de PET, llantas, maleza, basura y escombro, materiales que afectan el flujo natural del agua y contribuyen a la contaminación del río.

Las autoridades señalaron que estas acciones no solo buscan mejorar la calidad ambiental del Alto Atoyac, sino también recuperar la capacidad de conducción de los cuerpos de agua, disminuir el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias y fortalecer la conservación de los ecosistemas de la región.

En la jornada participaron servidores públicos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

También colaboraron la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, autoridades municipales y representantes de la sociedad civil.

La Profepa informó que continuará participando en las jornadas programadas a lo largo de 2026, con el propósito de disminuir la contaminación en los cuerpos de agua, promover una gestión adecuada de los residuos sólidos y fortalecer la participación ciudadana en la recuperación del río Alto Atoyac y sus afluentes.

Las acciones forman parte de la estrategia nacional para restaurar ríos prioritarios y atender una de las cuencas con mayores desafíos ambientales del país, mediante la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.