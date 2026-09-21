¡Crueldad! Procesan a mujer por retener a sus 3 hijos en una cueva

Una mujer identificada como Isabel N, señalada como madre de tres personas menores de edad, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de retención de menores, luego de que los tres fueran localizados en una zona cerril de Pinal de Amoles.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, los menores habrían sido trasladados desde Jalpan de Serra hasta la comunidad de Agua Amarga. Las autoridades realizaron entrevistas, seguimiento de vehículos, cateos y recorridos de búsqueda en distintos puntos de la Sierra Gorda.

Como resultado de estas acciones, los tres menores fueron encontrados en una cueva ubicada en una zona de difícil acceso, donde se encontraban acompañados por la ahora imputada.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba y formuló la imputación correspondiente. Tras analizar los elementos expuestos, un juez determinó vincular a proceso a Isabel N y estableció medidas cautelares, además de fijar un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de las personas relacionadas con el caso, mientras se mantiene la protección de los derechos de los tres menores.