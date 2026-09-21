Granizada azota calles de Puebla e inunda tianguis; mercancía es arrastrada por la corriente

Aguaceros y granizadas azotaron la zona metropolitana de Puebla y el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, sin reporte oficial de lesionados; pero cuantiosos daños materiales.

En los alrededores de esta capital, específicamente en Cuautlancingo, los trozos de hielo cubrieron los fraccionamientos, lo que dejó una estampa navideña en septiembre.

Además, la lluvia fue tan fuerte que en poco tiempo podían verse pedazos de hielo flotando en las inundaciones, como la registrada en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la planta Volkswagen, donde, por cierto, el agua entró por las coladeras y provocó anegaciones en sus naves de producción.

Reproducir Fuerte granizada generó que hielos quedaran flotando en la carretera México-Puebla

El fenómeno climatológico también derribó un árbol y aplastó dos vehículos en el estacionamiento de la fábrica automotriz alemana localizada en Cuautlancingo.

De la misma forma, otro árbol cayó sobre dos unidades en el bulevar Hermanos Serdán, a la altura de la colonia San Rafael, sin que haya reportes de heridos.

En Tlacotepec de Benito Juárez, la precipitación pluvial fue tan fuerte que formó un río en la calle donde se instala el tianguis y el caudal se llevó la mercancía de varios vendedores que no pudieron atrapar sus productos y solo vieron cómo se los llevaba la corriente.

Reproducir Fuerte granizada generó una corriente de agua que inundó un tianguis en Puebla

En Jalisco suman 60 casas afectadas por desbordamiento

Por Karla Méndez

Tras el desbordamiento del arroyo Zapotlanejo en Jalisco, provocado por una fuerte tormenta, este lunes continúan las acciones de atención a las familias afectadas.

En total, fueron 168 viviendas revisadas, de las cuales 43 presentan daños en el menaje y 17 registran afectaciones en muros perimetrales, sin daños a elementos estructurales.

Ignacio Aguilar, director de Operaciones de Protección Civil Jalisco, informó que "el corte que tenemos ahorita, vamos a un 75% de avance en la limpieza de las viviendas. Fueron 168 viviendas que ayer se revisaron, se evaluaron. De esas, inicialmente 68 habían presentado alguna afectación en el interior de sus inmuebles y, en la corroboración de datos, llevamos 43 casas que han sido afectadas en su menaje".

Actualmente se tiene un avance del 75% en los trabajos de limpieza y saneamiento.

Las autoridades continúan entregando ayuda humanitaria a las familias afectadas, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, el DIF y autoridades municipales y estatales.

Iniciamos con el proceso de la rehabilitación, de la recuperación; justamente ayer también se inició con la entrega de ayuda humanitaria por parte de la Cruz Roja Mexicana, por parte del DIF del municipio como del Estado", señaló el funcionario.

Las autoridades identificaron que algunos bordos ubicados aguas arriba presentan azolve, lo que ha reducido su capacidad de retención.

Por ello, ya se trabaja con maquinaria para recuperar su capacidad y disminuir riesgos ante posibles nuevas lluvias.