Igual a Destino Final: Choque provoca serie de accidentes que dejan siete heridos

Un choque múltiple registrado la tarde del lunes en la carretera a Zaragoza, al sur de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, dejó al menos siete personas heridas, una de ellas de gravedad. En el accidente también estuvo involucrado un remolque cargado con varias toneladas de trigo que, tras desprenderse de un tractocamión, embistió varios vehículos.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, en el kilómetro 62 de la carretera, frente a una gasolinera, donde acudieron paramédicos y cuerpos de emergencia para atender a los lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión con doble remolque, cargado con trigo, circulaba de Altamira hacia Ciudad Victoria. En el mismo tramo viajaban cinco personas a bordo de un Ford Figo.

Accidente en carretera de Ciudad Victoria que generó una serie de percances Foto: Alfredo Peña

Al llegar a la entrada de la gasolinera, el conductor del automóvil intentó ingresar al establecimiento, pero fue alcanzado por el tractocamión que circulaba detrás. El impacto proyectó al vehículo contra otro tráiler que se encontraba estacionado, dejando al menos dos personas lesionadas.

La fuerza del choque provocó que el segundo remolque del tractocamión se desprendiera y avanzara sin control hacia el interior de la gasolinera.

En su trayectoria, el remolque golpeó una camioneta Ford y un carretón de tacos, donde se encontraban tres personas que sufrieron diversos golpes. De acuerdo con los primeros reportes, sus lesiones no ponían en riesgo la vida.

Accidente en carretera de Ciudad Victoria que generó una serie de percances Foto: Alfredo Peña

El remolque continuó desplazándose hasta impactar un Ford Focus de modelo antiguo, de procedencia extranjera, y posteriormente una camioneta Mitsubishi.

En esta última unidad se encontraba un trabajador que había detenido momentáneamente su vehículo. El hombre quedó atrapado en el interior y fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlo.

Debido a las lesiones que sufrió, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y su estado de salud fue reportado como grave.

Tras el accidente, el remolque terminó volcado, con las llantas hacia arriba y parte de la carga de trigo esparcida en el lugar. La situación provocó que algunas personas se acercaran para recoger parte de la mercancía.

Accidente en carretera de Ciudad Victoria que generó una serie de percances Foto: Alfredo Peña

Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal acudieron para acordonar la zona y apoyar en el control de la circulación mientras se realizaban las maniobras para retirar las unidades involucradas.

El tránsito permaneció afectado durante aproximadamente una hora, hasta que la carretera quedó nuevamente habilitada.