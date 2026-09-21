Inundaciones en Zapotlanejo, Jalisco dejan a vecinos sin barda

“Pues, mucha tristeza porque tú trabajas para tener un patrimonio y lo ves en un día sin nada” estoy destrozada ¿Empezar otra vez? ¿De dónde? Quedamos en una deuda de hace dos años. Y otra vez tengo dolor, tristeza, impotencia. De todo, de todo” afectada por inundaciones.

"Así fue como quedaron las viviendas después de las inundaciones en Zapotlanejo, la fuerza del agua reventó las bardas y afectó los vehículos las autoridades de protección civil señalaron que son más de 165 casas las que resultaron con afectaciones"

"Fueron 168 viviendas que ayer se revisaron, se evaluaron” de esas 168, 43 son las que tienen daño a menaje. De esas 168, 17 resultaron dañadas en los muros perimetrales" Ignacio Aguilar Jiménez, Dir. Pc Jalisco

"En un rato ya teníamos el agua a nivel medio metro y a otro rato ya teníamos el agua dentro de la casa y de rato colapsa la barda. Imagínate el miedo, el terror que se siente el ver que todas tus cosas se van, el ver que tú tienes, estás a punto de perder la vida Y ahorita, ver y recapitular es... Y ahorita veo mi casa y digo, no es posible que nos haya pasado otra vez No es posible" señora Rosy, vecina que perdió las bardas perimetrales de su casa.

“Las afectaciones incluso se ven por el suelo y es que el agua ingresó reventando los azulejos del piso en esta vivienda de la calle manzanos" reportera.

"Entonces bajamos nosotros y vimos que empezó a salir mucha agua del piso. Sacamos todo lo que más pudimos y vimos que estaba saliendo, pues, como una fuente de mi piso, todo lleno de lodo” Pues, mucha tristeza. Porque tú trabajas para tener un patrimonio y lo ves en un día sin nada" Anaí Elisa Nuño Hermosillo, afectada por inundaciones.

Y aunque afortunadamente no hubo personas heridas ni desaparecidas los vecinos piden el apoyo de las autoridades para que no vuelva a suceder otra inundación, ya que hace dos años también lo perdieron todo.

Al menos 100 personas fueron evacuadas y las autoridades habilitaron dos refugios temporales para los damnificados.

Además, se habilitó un centro de acopio en el que se reciben alimentos no perecederos, agua cobijas, ropa limpia y artículos de higiene personal y limpieza.