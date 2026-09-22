Exigen reglas claras y evaluación para medir el impacto del veto a celulares en las aulas

La regulación del uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas deberá demostrar que mejora las condiciones para aprender y convivir, y no limitarse a mantener los teléfonos guardados durante la jornada escolar, advirtió Educación con Rumbo.

Al fijar su postura sobre el Acuerdo 09/09/26 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre, la organización consideró positivo que México establezca criterios nacionales para el uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales en las escuelas públicas y particulares.

Sin embargo, planteó que el principal reto será su implementación y pidió claridad sobre cómo se evaluará que la estrategia realmente funciona.

“Reconocer el avance también implica exigir claridad sobre su implementación”, señaló la organización, al plantear qué deberá hacer concretamente cada escuela para demostrar que las nuevas disposiciones se aplican de manera adecuada.

Educación con Rumbo también pidió precisar bajo qué condiciones podrá utilizarse la tecnología con fines pedagógicos, qué dispositivos podrán emplearse y cuáles serán los criterios para cada nivel educativo.

El posicionamiento retoma los resultados de la consulta nacional realizada por la SEP a 565 mil 396 figuras educativas. De acuerdo con esos datos:

79.7% reportó dificultades para mantener la atención de los estudiantes.

reportó dificultades para mantener la atención de los estudiantes. 78.1% relacionó esas dificultades con el uso de dispositivos digitales.

relacionó esas dificultades con el uso de dispositivos digitales. 81.2% de los participantes estuvo de acuerdo con establecer medidas para atender el fenómeno.

de los participantes estuvo de acuerdo con establecer medidas para atender el fenómeno. 88.8% respaldó limitar su acceso durante la jornada escolar.

respaldó limitar su acceso durante la jornada escolar. 95.7% apoyó establecer una edad mínima para el uso de redes sociales.

La organización también destacó que el acuerdo establece reglas diferenciadas por nivel educativo:

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringe el uso de dispositivos durante toda la jornada escolar, con excepciones para actividades pedagógicas previamente programadas, emergencias, razones de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

se restringe el uso de dispositivos durante toda la jornada escolar, con excepciones para actividades pedagógicas previamente programadas, emergencias, razones de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión. En educación media superior , cada institución deberá construir sus propias reglas mediante consulta y diálogo con su comunidad educativa.

, cada institución deberá construir sus propias reglas mediante consulta y diálogo con su comunidad educativa. En educación superior se respeta la autonomía de las instituciones y se promueve un uso responsable y seguro.

Educación con Rumbo señaló que otro de los aspectos que deberá vigilarse es que la regulación no profundice las brechas digitales, particularmente en escuelas que todavía enfrentan problemas de conectividad.

“Regular el celular no puede significar dejar fuera de la transformación digital a quienes tienen menos acceso a la tecnología”, sostuvo.

Por ello, planteó que el acuerdo deberá acompañarse de un marco claro para desarrollar ciudadanía digital, así como de capacitación para docentes y familias, recursos educativos, materiales accesibles y acciones diferenciadas de acuerdo con la etapa de desarrollo de los estudiantes.

La organización recordó que UNESCO reporta que 114 sistemas educativos (58% de los países del mundo) cuentan con algún tipo de regulación nacional sobre el uso de celulares en las escuelas.