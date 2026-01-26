Resultados en acciones preventivas mejoran percepción de seguridad en Tijuana

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, José Alejandro Avilés Amezcua, señaló que las implementadas por la SSPCM, en colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno, han dado como resultado una tendencia favorable en la percepción de seguridad en la ciudad.

Señaló que esto se puede ver en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que refleja un avance en la percepción de seguridad durante el cuarto trimestre de 2025.

La encuesta ENSU indica que, a finales de 2025, la percepción de seguridad se incrementó ligeramente, ya que de acuerdo con el indicador de percepción de inseguridad pasó del 70.9% al 66.9%, un indicador que es alentador.

El año 2025 se caracterizó por esfuerzos decisivos en la lucha contra la delincuencia. La Policía Municipal logró la detención de 11 mil 522 presuntos delincuentes, quienes fueron entregados a las autoridades pertinentes para que se procediera conforme a la ley. Este alto número de detenciones refleja el compromiso de las autoridades de mantener la paz y la seguridad en Tijuana, al tiempo que se protegen los derechos de la ciudadanía”, apuntó.

Indicó que ese aumento en la confianza de la ciudadanía hacia la efectividad de las corporaciones, motiva a las autoridades a seguir implementando iniciativas que fortalezcan la seguridad pública y a seguir trabajando de manera conjunta con la población, a través de los Comités Ciudadanos de Seguridad, que han sido fundamentales para fomentar una cultura de denuncia oportuna y participación activa en la recuperación de espacios públicos.

Complementando estas acciones, el aseguramiento de armamento también fue significativo. En 2025, la Policía Municipal incautó 704 armas cortas, 172 armas largas y alrededor de 8 mil 531 cartuchos útiles. Estas incautaciones son cruciales para evitar que estas armas se utilicen en la comisión de delitos, constituyendo así un paso importante en la reducción de la violencia armada en la región”, añadió.

Avilés Amezcua dijo que desde el inicio de la actual administración municipal, encabezada porIsmael Burgueño Ruiz, se han llevado a cabo múltiples iniciativas enfocadas en la prevención del delito y la restauración del orden público en Tijuana.

Los resultados oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), corroboran estos logros, ya que se reportó una disminución de más del 30% en los homicidios violentos en Tijuana, en comparación con 2024, pasando de mil 809 incidentes a mil 219 al cierre de 2025. Esta disminución es un indicativo claro de que, gracias a las estrategias implementadas y la colaboración interinstitucional, se están logrando avances significativos en la mejora de la seguridad en Tijuana.

