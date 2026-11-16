Recuperan los restos de 38 personas en Huitzilac

Los restos humanos de 38 personas fueron localizados el fin de semana en este municipio morelense, como resultado de la primera semana de actividades de la Búsqueda Metropolitana en la Triple Frontera, informó la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

El operativo se realizó a petición de familiares de víctimas de desaparición, quienes han recibido informes de que en esa zona los grupos delictivos entierran a sus víctimas de forma clandestina, pero debido al control que mantienen sobre el lugar se ha dificultado realizar búsquedas.

En su comunicado, la dependencia capitalina reportó que durante los recorridos se abarcaron 147 mil 137.7 metros cuadrados, con la colaboración de 2 mil 218 autoridades de tres entidades federativas, 20 binomios caninos y 25 drones utilizados para las labores de rastreo.

Según el balance, en territorio morelense se registró una densidad de búsqueda de 12.2 metros cuadrados por hora. Además, las actividades se realizaron sin incidentes graves de seguridad.

La comisión señaló que el trabajo coordinado entre las distintas instituciones y la implementación del Sistema de Control de Incidencias permitieron mejorar la capacidad de respuesta durante los operativos.

La dependencia capitalina también reconoció la participación de las familias buscadoras, quienes acompañaron las jornadas en campo.

Las jornadas de búsqueda en la zona se reanudarán el próximo martes.