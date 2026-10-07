Resguardan a dos hermanos de los agresores de secundaria en Torreón

Derivado de las investigaciones tras la agresión armada registrada el pasado jueves primero de octubre en la Escuela Secundaria General número 13 en Torreón, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF) en la región Laguna asumió el resguardo y protección de dos menores de edad, hermanos de los presuntos agresores.

La subprocuradora regional, Estrella Cardona, confirmó la emisión de medidas especiales de protección a favor de los niños de 9 y 10 años de edad, originarios del sector conocido como Los Cuates, en el municipio de Torreón.

La funcionaria estatal explicó que, tras el violento incidente en el que perdiera la vida la subdirectora del plantel y cuatro personas más resultaran lesionadas, la dependencia desplegó una investigación de campo para evaluar las condiciones del entorno familiar de los imputados, identificados como Carlos y David N., ambos de 18 años.

Como resultado de las indagatorias psicológicas y de trabajo social, las autoridades determinaron la existencia de omisión de cuidados en el hogar, además de advertir un fuerte impacto emocional sobre los dos niños a raíz de los acontecimientos.

"Se realizó una investigación sobre el entorno familiar y se determinó omisión de cuidados. Se busca su protección, ya que se han visto gravemente afectados por estos hechos", detalló la subprocuradora de la PRONNIF.

La dependencia mantendrá el resguardo temporal de los infantes mientras se evalúa la posible reintegración con algún familiar red de apoyo que garantice un entorno seguro, o bien, se determine su canalización a una institución de asistencia social.

Claves de la intervención de PRONNIF en Torreón:

Antecedente: Ataque en la Secundaria General 13 que dejó a la subdirectora fallecida y 4 heridos.

Imputados: Carlos y David N., de 18 años de edad.

Menores resguardados: Dos hermanos de 9 y 10 años residentes de Los Cuates.

Causa de intervención: Determinación de omisión de cuidados y afectación por el entorno violento.