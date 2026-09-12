Exigen celeridad en búsqueda de Daniela Sánchez, alumna de Universidad Veracruzana

Daniela Sánchez Delgado, de 17 años, estudiante de la licenciatura de Administración Turística de la Universidad Veracruzana fue reportada como desaparecida. Su familia señala que la última vez que tuvieron contacto estaba en este puerto.

La Universidad Veracruzana emitió un posicionamiento público para exigir a las autoridades estatales la activación inmediata de los protocolos de búsqueda, subrayando que se trata de una estudiante menor de edad cuya integridad podría encontrarse en riesgo.

La institución pidió que las diligencias se realicen con celeridad y coordinación interinstitucional.

Mientras tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió la ficha 26/SB 0595U‑26ZC, en la que se incluye sus características: 1.55 metros de estatura, piel blanca, ojos café claro, cabello castaño claro, largo y ondulado, rostro ovalado y una cicatriz en la frente como seña particular.

Foto: Especial

Mientras continúan las labores de localización, la UV reiteró su respaldo a la familia y llamó a la ciudadanía a aportar cualquier información que pueda ayudar a ubicarla. En casos como este, incluso datos aparentemente mínimos pueden resultar determinantes para reconstruir rutas, tiempos y posibles puntos de riesgo.

Las desapariciones de mujeres y niñas continúan en Veracruz, un patrón que las organizaciones han documentado como cotidiano y creciente; incluso el colectivo Cihuatlactolli denunció que la solicitud de la Tercera Alerta de Violencia de Género por desaparición quedó paralizada, sin información pública y sin avances institucionales, pese a que el grupo de expertas ya entregó su investigación y las familias siguen enfrentando búsquedas urgentes.