Durango: Atención oportuna salva la vida de adolescente picada por un alacrán  

Elementos que participan en el Operativo Dragón de la Policía Estatal se desplazaron hasta una comunidad lejana enclavada en la sierra para atender el llamado desesperado de una familia luego de que uno de sus integrantes fuera picada por un alacrán, en Durango.

Los hechos se registraron este viernes cuando los uniformados fueron alertados sobre la emergencia médica en el municipio del Mezquital, en los límites con el estado de Nayarit.

Excélsior

Fueron los agentes quienes suministraron el antídoto para contrarrestar los efectos de la picadura del escorpión a una adolescente de 15 años y así salvar su vida.

La menor, originaria de la lejana localidad de Meza Alteña, del municipio del Mezquital, en los límites con el estado de Nayarit, fue víctima del insecto.

Tras el reporte, los oficiales llegaron hasta el lugar de manera rápida y efectiva, aplicándole de inmediato el suero antialacrán, neutralizando y desactivando las toxinas del veneno para estabilizarla.