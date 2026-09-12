Expulsan a alumno que exhibió carencias de sanitario en escuela de Oaxaca

Tras difundir las condiciones insalubres y deplorables de los sanitarios del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 05, en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca, un alumno del plantel fue expulsado por exhibir a la institución en redes sociales.

El estudiante, a través de la cuenta en tiktok @aventurasalonso05, apoyado por otro que graba con el celular, ofrece un original recorrido por el sanitario del bachillerato, con 50 años de antigüedad, donde acuden más de 800 estudiantes de la zona porteña del Istmo de Tehuantepec.

Piden uniforme completo y corte escolar. Vamos a enseñarles las instalaciones. Esta madre está triste. Ve, está madre está pegada, guache (vea). Y no es todo, compañeritos, sale agua por abajo. Y no es todo, síganme”, expuso en chico.

Al trascender la difusión de las imágenes donde muestra: mobiliario inservible, pisos y paredes con hongos e inodoros clausurados, que compartió la misma comunidad estudiantil, la dirección del plantel, que forma parte de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ordenó la expulsión inmediata del estudiante.

Por lo anterior, el comité de padres y madres de familia y los alumnos objetaron la determinación de la dirección, al considerarlo un acto de censura y represión en contra del joven que denunció un hecho tangible, sobre todo porque al inicio del ciclo escolar cada uno de los estudiantes pagó 600 pesos, entre otros cobros.

El lunes 14 de septiembre convocaron a una reunión urgente a las 07:00 horas para demandar la reintegración del alumno, además de una auditoría a la dirección y revisión de las condiciones operativas del plantel de la SEP, ubicado en la colonia Miramar, del puerto de Salina Cruz.