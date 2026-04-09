Rescatan a policía estatal y a empleada secuestrada en Tamaulipas

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada logró el rescate con vida de dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas en diferentes municipios de la entidad durante los primeros días de abril; se trata de un agente de la Policía Estatal y una empleada de la zona costera de Tamaulipas.

Rescate de policía en límites de San Fernando

En el primer caso, las autoridades localizaron a Juan Manuel Sánchez Bautista, agente estatal de 46 años de edad, quien se encontraba reportado como desaparecido desde el pasado 6 de abril.

De acuerdo con las investigaciones, Sánchez Bautista se encontraba asignado al municipio de San Fernando, ubicado en la zona centro de Tamaulipas.

El día de su desaparición, tras realizar algunos mandados en compañía de su familia, salió con rumbo a Matamoros, sin que se volviera a tener noticia de su paradero.

Tras la denuncia correspondiente, las corporaciones de seguridad desplegaron una serie de operativos de búsqueda que culminaron este jueves con su localización.

El oficial fue encontrado en los límites territoriales entre los municipios de San Fernando y Matamoros.

Debido a que presentaba golpes de consideración, fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Mujer es localizada sana y salva en Soto la Marina

El segundo caso corresponde a Jessica Jacqueline Rodríguez Rosales, empleada de 31 años de edad, quien fue privada de su libertad en el municipio de Soto la Marina, en la zona costera del Golfo de México.

La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado 4 de abril, por lo que sus familiares interpusieron la denuncia formal.

En las labores de búsqueda participaron de manera coordinada la Fiscalía Especializada, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la Policía Estatal y el Colectivo "Lazos Unidos Por Encontrarlos".

Gracias a este operativo conjunto, Rodríguez Rosales fue rescatada sana y salva.

Posteriormente, fue trasladada a la capital del estado, Ciudad Victoria, para rendir su declaración correspondiente y ser valorada por personal médico a fin de descartar cualquier tipo de lesión.

En ambos casos, las autoridades ministeriales informaron que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Jessica Jacqueline Rodríguez Rosales, empleada de 31 años Foto: Especial

JCS